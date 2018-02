Die Schweizer Curler siegen mit einem Sechserhaus

Im traditionellen Curling in Viererteams bedeuten acht Steine das theoretisch deutlichste Ergebnis in einem Spielabschnitt, einem End. Ein solches Achterhaus kommt im internationalen Spitzencurling so gut wie nie vor. Im Mixed-Doppel werden pro End und Team nur fünf Steine gespielt, ein weiterer Stein wird vor dem Beginn des Ends statisch vorgesetzt. Demnach ist das Sechserhaus das höchste Ergebnis. Eine solcher Sechser gelang der Bielerin Jenny Perret und dem Glarner Martin Rios im 8. und letzten End der Partie gegen die amerikanischen Geschwister Becca und Matt Hamilton.

Nach nunmehr drei Siegen in drei Spielen sind die Weltmeister Perret und Rios auf dem besten Weg, bei der Olympia-Premiere des Mixed-Doppels in die Halbfinals und damit in die Nähe der Medaille zu gelangen.

Im zweiten Spiel in der Nacht auf Freitag trifft die Schweiz auf Norwegen, das in der 1. Runde dem Topfavoriten Kanada eine überraschende Niederlage zufügte.