Die Young Boys bauen ihren Vorsprung aus

Der Vorsprung von YB mag etwas trügerisch sein, weil der FC Basel zwei Partien weniger ausgetragen hat. Aber selbst wenn sich der Meister in den beiden Nachholspielen durchsetzt, was angesichts der momentanen Form des FCB längst nicht vorausgesetzt werden kann, würde der Vorsprung noch komfortable acht Zähler betragen.

In Lugano gerieten die Berner durch den Treffer von Mattia Bottani früh in Rückstand, sorgten aber noch bis Ende der ersten halben Stunde für die Wende durch Roger Assalé und Jean-Pierre Nsame, der den in den letzten Wochen stark beanspruchte Guillaume Hoarau in der Startformation ersetzte.

Hoarau sah von der Ersatzbank aus, wie seinem Team das Leben schwer gemacht wurde. Thorsten Schick stellte in der 78. Minute auf 3:1. Doch der erste Treffer von Marc Janko im Dress von Lugano sorgte für spannende letzte fünf Minuten, bis Leonardo Bertone mit dem 4:2 alles klar machte.

Hinter den Young Boys und Basel festigte St. Gallen den 3. Platz dank dem 2:1 in Thun. Nassim Ben Khalifa (32.) und Runar Sigurjonsson (77.) sicherten für die Ostschweizer den dritten Sieg in Folge. Thun war durch Marvin Spielmann nach knapp zehn Minuten in Führung gegangen, wartet aber nun seit vier Partien auf einen Punktgewinn.

Die Thuner weisen als Vorletzter nur noch vier Zähler Vorsprung auf das Schlusslicht Sion auf. Die Walliser kamen daheim gegen Luzern zu einem 1:1. Pajtim Kasami schoss nach einer halben Stunde das 1:0, die Luzerner glichen in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit durch Pascal Schürpf aus und verteidigten damit den Zehn-Punkte-Vorsprung auf die Sittener.

Resultate und Tabelle:

Die Resultate der 24. Runde. Am Sonntag: Lugano - Young Boys 2:4 (1:2). Sion - Luzern 1:1 (1:1). Thun - St. Gallen 1:2 (1:1). - Am Samstag: Grasshoppers - Lausanne-Sport 0:0. Basel - Zürich verschoben.

Rangliste: 1. Young Boys 24/55 (57:24). 2. Basel 22/41 (41:19). 3. St. Gallen 24/36 (34:42). 4. Zürich 23/32 (29:28). 5. Grasshoppers 24/31 (31:31). 6. Luzern 24/31 (33:39). 7. Lugano 24/31 (25:35). 8. Lausanne-Sport 23/26 (36:45). 9. Thun 24/24 (37:46). 10. Sion 24/21 (28:42).