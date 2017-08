Die Young Boys im zweiten, Lugano im vierten Topf

YB, das in den Champions-League-Playoffs an ZSKA Moskau mit dem Gesamtskore von 0:3 gescheitert ist, figuriert im Topf 2. Der FC Lugano, als Dritter der letzten Super-League-Saison direkt für die Gruppenphase der Europa League qualifiziert, muss mit einer Einteilung in Topf 4 vorlieb nehmen. Sion und Luzern, die anderen Schweizer Europacup-Teilnehmer, scheiterten bereits in der Qualifikation zur Europa League.

Topgesetzt sind unter anderen Arsenal und die AC Milan.

Europa League. Auslosung vom Freitag in Monte Carlo (13.00 Uhr). Topf 1: Arsenal, Zenit St. Petersburg, Olympique Lyon, Dynamo Kiew, Villarreal, Athletic Bilbao, Lazio Rom, AC Milan, Viktoria Pilsen, Salzburg, FC Kopenhagen, Sporting Braga.

Topf 2: Young Boys, Steaua Bukarest, Ludogorez Rasgrad (BUL), BATE Borissow (BLR), Everton, Olympique Marseille, San Sebastian, Maccabi Tel Aviv, Lokomotive Moskau, Austria Wien, Hertha Berlin, Nice.

Topf 3: FK Astana (KAZ), Partizan Belgrad, Hoffenheim, 1. FC Köln, Rijeka (CRO), Vitoria Guimarães (POR), Atalanta Bergamo, Zulte-Waregem (BEL), Sorja Luhansk (UKR), Rosenborg Trondheim, Sheriff Tiraspol, Hapoel Be'er Sheva (ISR).

Topf 4: FC Lugano, Apollon Limassol, Basaksehir Istanbul, Konyaspor (TUR), Vitesse Arnhem, Slavia Prag, Roter Stern Belgrad, Skënderbeu Korça (ALB), Fastav Zlin (CZE), AEK Athen, Vardar Skopje (MKD), Östersund (SWE).