Die Young Boys sind erstmals seit 1986 wieder Schweizer Meister

In der 89. Minute brachen im mit 31'120 Zuschauern ausverkauften Stade de Suisse in Bern alle Dämme. Der französisch-kamerunische Stürmer traf im Anschluss an einen Corner und der Vorlage von Guillaume Hoarau zum 2:1 und das Warten der Berner. Es war der Beginn der grossen Partynacht in der Bundeshauptstadt.

YB und seine Fans hatten zu Leiden, bis der Titel unter Dach und Fach war. Zwar verzeichnete das Heimteam ein klares Chancenplus, doch weder Roger Assalé, noch Sékou Sanogo oder Nsame gelang vorerst das erlösende 2:1. Den 0:1-Rückstand egalisierten die Berner dank einem Penalty-Geschenk des Schiedsrichters, einen neuerlichen Rückstand verhinderte Torhüter Marco Wölfli, der beim Stand von 1:1 in der 76. Minute den Foulpenalty von Valeriane Gvilia an die Latte lenkte.

Im Kampf gegen den Abstieg gelang den Grasshoppers beim Debüt von Trainer Thorsten Fink ein Befreiungsschlag. Der Rekordmeister siegte beim Tabellenletzten Lausanne-Sport 1:0. Den Treffer des Abends in der Pontaise erzielte Stürmer Kenan Kodro in der 81. Minute. Für den Bosnier, der bereits beim 4:3 gegen Lugano am letzten Wochenende der Matchwinner gewesen war, war es das sechste Saisontor. Dank dem Sieg bauten die Grasshoppers ihren Vorsprung auf den Abstiegsplatz auf sieben Punkte aus.