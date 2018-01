Dimitrov nach Viersatzsieg gegen Rublew in den Achtelfinals

Der letztjährige Halbfinalist setzte sich gegen den 20-jährigen Russen Andrej Rublew 6:3, 4:6, 6:4, 6:4 durch und trifft nun auf den Sieger des Duells zwischen Nick Kyrgios und Jo-Wilfried Tsonga. "Ich werde die Partie im Eisbad schauen", sagte der 26-jährige Bulgare mit einem Lachen. Am Freitag hatten die Temperaturen im Melbourne Park am frühen Nachmittag 40 Grad erreicht, während der Partie zwischen Dimitrov und Rublew sanken sie aber wieder bis knapp unter 30 Grad.

Wie bereits in der 2. Runde gegen den Amerikaner McDonald Mackenzie vermochte Dimitrov auch in seiner dritten Partie nicht restlos zu überzeugen, unterliefen ihm doch 61 einfache Fehler. "Einige Dinge in meinem Spiel funktionieren nicht." Dass er aber dennoch einen Weg zum Sieg gegen seinen Bezwinger am letztjährigen US Open fand, freute den Sieger der ATP-Finals besonders. "Physisch fühle ich mich gut, und auch die Hitze hat mir nicht gross zu schaffen gemacht."