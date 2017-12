Djokovic sagt auch für Doha ab

Er habe immer noch Schmerzen im Ellbogen, teilte Djokovic in den sozialen Medien mit. Er müsse deshalb auch für das Turnier in Doha (1. bis 6. Januar 2018) Forfait geben. Einen Tag zuvor hatte der 30-Jährige bereits seine Teilnahme am Show-Event von Abu Dhabi abgesagt.

Djokovic bestritt seinen letzten Ernstkampf im letzten Sommer in Wimbledon, wo er im Viertelfinal gegen Tomas Berdych im zweiten Satz aufgab. Seither pausierte er, um seine anhaltenden Probleme im rechten Ellbogen in den Griff zu bekommen. In der Weltrangliste ist der 12-fache Grand-Slam-Sieger auf Platz 12 abgerutscht.