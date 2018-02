Dortmund und Leipzig gewinnen deutsch-italienische Duelle

RB Leipzig qualifizierte sich gegen Napoli trotz komfortablem Vorsprung aus dem Hinspiel (3:1) nicht ohne Zittern für die Runde der letzten 16. Der Bundesligist verlor das Heimspiel gegen den Serie-A-Leader 0:2 und war am Ende noch ein Gegentor vom Ausscheiden entfernt. Der Pole Piotr Zielinski sowie Captain Lorenzo Insigne trafen für Napoli. Dessen Trainer Maurizio Sarri nominierte diesmal im Gegensatz zum Hinspiel mehrheitlich sein Stammpersonal. Die spielerischen Gewichte verschoben sich dadurch zwar zugunsten der Italiener, zu mehr als einem hübschen Muster ohne Wert reichte es aber nicht.

Auch das zweite deutsch-italienische Duell endete mit einem erzitterten Weiterkommen des Bundesligisten. Borussia Dortmund stand gegen Atalanta Bergamo bis zur 83. Minute vor dem Ausscheiden, weil Verteidiger Rafael Toloi die Italiener früh in Führung gebracht und den Rückstand aus dem Hinspiel (2:3) wettgemacht hatte. Dann traf der eingewechselte Marcel Schmelzer nach einem Fehler von Atalantas Keeper Etrit Berisha zum 1:1.

Für den Serie-A-Mittelfeldklub Atalanta war das Ende auch deshalb bitter, weil er bereits das Hinspiel erst durch ein Tor in der Schlussphase verloren hatte. Damals fiel der entscheidende Treffer der Dortmunder in der Nachspielzeit.

Matchwinner für den BVB war nicht nur Schmelzer sondern auch Roman Bürki. Wenige Minuten vor dem Ausgleich verhinderte der Schweizer Keeper bei einem Konter Atalantas gegen Alejandro Papu Gomez das zweite Gegentor, das wohl das Ende der Dortmunder Hoffnungen bedeutet hätte.

Lucien Favre scheitert mit Nice

Lucien Favre scheiterte mit OGC Nice enttäuschend früh. Nach der 2:3-Heimniederlage vor einer Woche setzte es auswärts gegen Lokomotive Moskau ein 0:1 ab.

Anders als in der letzten Saison, als Favre in den internationalen Spielen mehrheitlich Ersatzleute nominierte und Nice schon in der Gruppenphase scheiterte, war der Europacup diesmal für den Schweizer eines der wichtigeren Ziele.

Gegen Lokomotive Moskau stand bei Nice in beiden Spielen das beste Personal auf dem Platz. Doch die Franzosen verloren auch im Rückspiel. Das entscheidende Tor erzielte der 33-jährige russische Internationale Igor Denisow schon nach einer halben Stunde.

In der Folge war Nice zwar spielbestimmend, doch der Offensive um den italienischen Mittelstürmer Mario Balotelli wollte trotz vielen Abschlüssen kein Tor gelingen - Balotelli traf zweimal lediglich die Latte. Entscheidend für das Ausscheiden war letztlich das Hinspiel, das Nice trotz früher 2:0-Führung noch 2:3 verloren hatte.

So enttäuschend das frühe Ausscheiden für Nice ist, unerwartet kam es nicht. Mit Lokomotive Moskau erhielt der Neunte der Ligue 1 einen starken Gegner zugelost. Die "Schelesnodoroschniki" ("Eisenbahner") führen das heimische Championat nach der Vorrunde mit acht Punkten Vorsprung auf den Liga-Krösus Zenit St. Petersburg an.

Resultate im Überblick:

Atalanta Bergamo - Borussia Dortmund* 1:1 (1:0). - 19'000 Zuschauer. - Tore: 11. Toloi 1:0. 83. Schmelzer 1:1. - Bemerkung: Atalanta Bergamo mit Freuler, ohne Haas (Ersatz), Borussia Dortmund mit Bürki, ohne Akanji (nicht spielberechtigt). - Hinspiel: 2:3.

Milan* - Ludogorez Rasgrad 1:0 (1:0). - 17'453 Zuschauer. - Tor: 21. Borini 1:0. - Bemerkung: Milan mit Rodriguez. - Hinspiel: 3:0.

Arsenal* - Östersund 1:2 (0:2). - 55'000 Zuschauer. - Tore: 22. Aiesh 0:1. 23. Sema 0:2. 47. Kolasinac 1:2. - Bemerkung: Arsenal mit Xhaka (ab 46.). - Hinspiel: 3:0.

Sporting Braga - Olympique Marseille* 1:0 (1:0). - Tor: 31. Horta 1:0. - Hinspiel: 0:3.

Atlético Madrid* - FC Kopenhagen 1:0 (1:0). - Tor: 7. Gameiro 1:0. - Hinspiel: 4:1.

RB Leipzig* - Napoli 0:2 (0:1). - 36'163 Zuschauer. - Tore: 33. Zielinski 0:1. 86. Insigne 0:2. - Bemerkung: Leipzig ohne Mvogo (Ersatz) und Coltorti (nicht im Aufgebot). - Hinspiel: 3:1.

Lokomotive Moskau* - Nice 1:0 (1:0). - 25'000 Zuschauer. - Tor: 30. Denisow 1:0. - Hinspiel: 3:2.

Viktoria Pilsen* - Partizan Belgrad 2:0 (0:0). - Hinspiel: 1:1.

Sporting Lissabon* - Astana 3:3 (1:1). - Hinspiel: 3:1.

Lazio Rom* - FCS Bukarest 5:1 (3:0). - Hinspiel: 0:1.

Zenit St. Petersburg* - Celtic Glasgow 3:0 (2:0). - Hinspiel: 0:1.

Dynamo Kiew* - AEK Athen 0:0. - Hinspiel: 1:1.

Villarreal - Olympique Lyon* 0:1 (0:0). - Hinspiel: 1:3.

Salzburg* - San Sebastian 2:1 (1:1)- - Hinspiel: 2:2.

Athletic Bilbao* - Spartak Moskau 1:2 (0:1). - Hinspiel: 3:1.