Dritter Etappensieg für Viviani - Yates weiter Giro-Leader

Viviani feierte am diesjährigen Giro bereits seinen dritten Etappensieg. Zuvor hatte er schon das 2. und 3. Teilstück in Israel im Sprint gewonnen. Bei seinem dritten Streich in Nervesa della Battaglia liess der Italiener vom belgischen Team QuickStep Floors der Konkurrenz im erwarteten Massenspurt erneut keine Chance.

Nach fast vier Stunden Fahrzeit setzte er sich vor dem Iren Sam Bennett und dem Niederländer Danny van Poppel durch. Zählt man seinen Premiere-Sieg von 2015 dazu, steht der 29-jährige Viviani nun schon bei vier Tagessiegen im Rahmen des Giro d'Italia.

Die Favoriten auf den Gesamtsieg verbrachten einen verhältnismässig ruhigen Tag. Bereits kurz nach dem Start in Ferrara in Oberitalien war ein Quintett ausgerissen, das unter Kontrolle der Sprinterteams knapp 7 km vor dem Ziel wieder eingeholt wurde. Im Gesamtklassement führt deshalb auch nach der 13. Etappe weiterhin der Brite Simon Yates. Der Träger der Maglia Rosa liegt unverändert 47 Sekunden vor dem niederländischen Vorjahressieger Tom Dumoulin.

Am Wochenende folgen zwei schwere Bergetappen. Das 14. Teilstück vom Samstag führt zum Monte Zoncolan. Dieser Aufstieg gilt als einer der schwierigsten europaweit. Er ist 10 km lang und bis zu 22 Prozent steil.