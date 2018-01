Edmund schafft Überraschung und eliminiert Dimitrov

Noch einmal nahm Grigor Dimitrov eine Challenge, nachdem ein Backhand-Slice bei Matchball Edmund sehr lange geraten war und vom Linienrichter im Aus gesehen wurde. Doch das Hawk-Eye bestätigte den Entscheid und nahm dem Bulgaren die letzte Hoffnung auf die Wende.

Für den Halbfinalisten des Vorjahrs endete die diesjährige Austragung damit in den Viertelfinals gegen einen Spieler, den vor dem Turnier kaum jemand auf der Rechnung gehabt hatte. Kyle Edmund, in Johannesburg geboren und wohnhaft auf den Bahamas, setzte die Serie an Überraschungen in Melbourne fort und qualifizierte sich als erst sechster Brite in der Profi-Ära (seit 1968) für die Halbfinals an einem Major-Turnier. Am Australian Open hatte dies seit 1977 nur Andy Murray geschafft.

6:4, 3:6, 6:3, 6:4 lautete das Verdikt nach 2:49 Stunden zugunsten Edmunds, der sich sowohl in der 1. Runde gegen Kevin Anderson als auch in der 3. Runde gegen Nikolos Basilaschwili erst in fünf Sätzen durchgesetzt hatte. Im Halbfinal trifft Edmund am Donnerstag auf den Sieger der Partie zwischen Rafael Nadal und Marin Cilic.