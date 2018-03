Embolo auch ohne Tor Schalkes Matchwinner

Embolo stand in Gelsenkirchen bei den spielentscheidenden Szenen jeweils im Zentrum. In der 62. brachte Daniel Caligiuri das Heimteam mittels Foulpenalty in Führung, der zuvor im Strafraum gefoulte Spieler war Embolo. Vor dem Treffer zum 2:0 durch Guido Burgstaller behauptete der Schweizer im Zweikampf mit mehreren Freiburgern den Ball, leitete ihn dann zu Nabil Bentaleb weiter, dieser lancierte Burgstaller.

Kölner Albtraum in Sinsheim

Köln muss im Kampf gegen den Abstieg einen heftigen Dämpfer wegstecken. Die Westfalen unterlagen in Sinsheim gegen die TSG Hoffenheim gleich mit 6:0. Besonders nachdenklich dürfte Coach Stefan Ruthenbeck die Kölner Vorstellung in der 2. Halbzeit gestimmt haben: blutleer, ideenlos, schlicht nicht Liga tauglich präsentierten sie die Kölner.

Hoffenheim nutzte die Schwächen in der löchrigsten Abwehr der Liga gnadenlos aus, schoss in den zweiten 45 Minuten fünf Treffer und fügte Köln die höchste Niederlage seit 2006 zu. Unter die Torschützen reihte sich auch Steven Zuber ein. Der Schweizer traf sieben Minuten nach seiner Einwechslung zum 6:0-Schlussstand.

Rangliste:

Rangliste: 1. Bayern München 27/66 (66:20). 2. Schalke 04 28/52 (43:30). 3. Borussia Dortmund 27/48 (54:33). 4. RB Leipzig 28/46 (43:37). 5. Eintracht Frankfurt 27/45 (38:30). 6. Bayer Leverkusen 28/45 (47:35). 7. Hoffenheim 28/42 (52:41). 8. VfB Stuttgart 28/38 (26:31). 9. Borussia Mönchengladbach 27/36 (36:42). 10. Augsburg 28/36 (37:36). 11. Hertha Berlin 27/35 (32:32). 12. Werder Bremen 27/33 (30:32). 13. Hannover 96 28/32 (35:42). 14. SC Freiburg 28/30 (26:46). 15. Wolfsburg 27/25 (28:37). 16. Mainz 05 27/25 (29:46). 17. 1. FC Köln 28/20 (27:55). 18. Hamburger SV 28/19 (20:44).