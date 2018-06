England mit zwei Gesichtern

Gary Cahill mit einem sehenswerten Kopfball (7. Minute) und Harry Kane mit einem Flachschuss von ausserhalb des Strafraums (39.) erzielten die Tore für die Three Lions. Arsenals Alex Iwobi (47.) traf für die Super Eagles.

England war in der ersten Hälfte der Partie deutlich überlegen, liess aber zahlreiche Torchancen ungenutzt. Nach der Halbzeitpause wurde Nigeria stärker, war jedoch letztlich zu ungefährlich. Im Tor vertraute Gareth Southgate zunächst auf Evertons Jordan Pickford - eine endgültige Entscheidung für die WM sei das aber noch nicht, betonte Englands Coach.

Die Engländer bestreiten am 18. Juni in der Gruppe G ihr erstes WM-Spiel gegen Tunesien. Anschliessend bekommen sie es mit Belgien und Panama zu tun. Nigeria startet schon am 16. Juni gegen Kroatien ins Turnier und trifft anschliessend auf Island und Argentinien.