Englisches Viertelfinal-Duell an der Anfield Road

Liverpool gegen Manchester City ist auch das Duell zwischen Jürgen Klopp und Pep Guardiola. Neun Mal trafen die beiden als Trainer von Borussia Dortmund und Liverpool bzw. Bayern München und Manchester City aufeinander, zuletzt Mitte Januar beim spektakulären 4:3-Erfolg Liverpools an der Anfield Road. Es ist die bislang einzige Niederlage der "Citizens" in der Meisterschaft.

"Zwischen uns beiden gibt es keinen grossen Unterschied", sagte Klopp vor dem zehnten Duell, dem ersten in der Champions League. "Pep hatte einfach immer die besseren Mannschaften als ich." Dies ist auch aktuell der Fall. Leader Manchester City liegt 18 Punkte vor dem drittklassierten Liverpool und kann am Samstag mit einem Sieg im Derby gegen Manchester United bereits sechs Runden vor Schluss der Premier League Meister werden.

Über Manchester City gerät Klopp ins Schwärmen. "Gündogan, Silva, Agüero, Sané und Sterling auf den Flügeln, Gabriel Jesus: Sie haben aussergewöhnliche Spieler." 126 Tore schoss Manchester City in dieser Saison, allerdings muss Guardiola am Mittwochabend auf den verletzten Sergio Agüero verzichten. Die Liverpool-Offensive steht Manchester City mit 113 Treffern kaum nach. Allein Mohamed Salah, Sadio Mané und Roberto Firmino schossen 75 Tore. "Sie sind nicht zu stoppen", sagte Guardiola. Der ehemalige Basler Salah ist der Überflieger der laufenden Saison. In 31 Ligaspielen traf der 25-jährige Ägypter 29 Mal, in acht Spielen der Königsklasse sechs Mal.

"Wenn ich die Wahl hätte, ein Champions-League-Spiel zu schauen, würde ich dieses Duell wählen", sagte Klopp vor dem Hinspiel. "Heavy Metal" gegen "Tiqui-taca" nannte die französische Nachrichtenagentur AFP das Duell der beiden Premier-League-Giganten.

Barcelona klarer Favorit gegen die AS Roma

Im Gegensatz zu Guardiola kann sein früherer Arbeitgeber Barcelona noch immer das Triple gewinnen - so, wie zuletzt 2015 unter Luis Enrique. Sowohl in der Meisterschaft als auch in der Champions League ist die Mannschaft von Ernesto Valverde noch ungeschlagen. In der Königsklasse kassierten die Katalanen bisher erst zwei Gegentreffer, seit 25 Heimspielen sind sie ungeschlagen. Vorne sorgt Lionel Messi für den Unterschied: Der Argentinier war an 8 von 13 Toren beteiligt und schoss zuletzt gegen Chelsea in seinem 123. Spiel den 100. Treffer in der Königsklasse. Die AS Roma, die erstmals seit zehn Jahren wieder in den Viertelfinals steht, nimmt die Rolle des klaren Aussenseiters ein.