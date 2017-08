Enttäuschender Start für Freiburg

Das Freiburger Überraschungsteam der letzten Saison tut sich zumindest vorerst mit der Bestätigung schwer. In der Europa League scheiterte die Mannschaft von Trainer Christian Streich schon in der 3. Runde am slowenischen Aussenseiter Domzale. Nun gab man im ersten Heimspiel der Bundesliga bei der Nullnummer gegen Frankfurt Punkte ab. Enttäuschend war dabei nicht nur das Resultat sondern auch die Leistung.

Cupfinalist Eintracht Frankfurt konnte mit dem Punkt noch eher leben. Die Mannschaft war die schlechteste der letzten Rückrunde und muss sich nun erst noch finden. In Freiburg spielten neben dem von Rennes neu verpflichteten Schweizer Mittelfeldspieler Gelson Fernandes auch noch fünf weitere Neuzugänge von Beginn weg. Auch der später eingewechselte Kevin-Prince Boateng (von Las Palmas) konnte in der Schlussphase wenig bewegen.

Telegramm/Rangliste:

SC Freiburg - Eintracht Frankfurt 0:0. - 24'000 Zuschauer. - Bemerkung: Frankfurt mit Fernandes (verwarnt).

Weiteres Spiel vom Sonntag: Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln (17.30 Uhr).

Rangliste: 1. Borussia Dortmund 1/3 (3:0). 2. Bayern München 1/3 (3:1). 3. Hertha Berlin 1/3 (2:0). 3. Schalke 04 1/3 (2:0). 5. Hannover 96 1/3 (1:0). 6. Hamburger SV 1/3 (1:0). 6. Hoffenheim 1/3 (1:0). 8. Eintracht Frankfurt 1/1 (0:0). 8. SC Freiburg 1/1 (0:0). 10. 1. FC Köln 0/0 (0:0). 10. Borussia Mönchengladbach 0/0 (0:0). 12. Augsburg 1/0 (0:1). 12. Mainz 05 1/0 (0:1). 12. Werder Bremen 1/0 (0:1). 15. Bayer Leverkusen 1/0 (1:3). 16. RB Leipzig 1/0 (0:2). 16. VfB Stuttgart 1/0 (0:2). 18. Wolfsburg 1/0 (0:3).