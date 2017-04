Everton schnuppert in Manchester am Sieg

Evertons Ashley Williams agierte in der Nachspielzeit im Stile eines Goalies und parierte einen Weitschuss vor der Linie mit den Händen. Zlatan Ibrahimovic, der nach abgesessener Drei-Spiele-Sperre auf den Platz zurückkehrte, verwertete in der 95. Minute den fälligen Handspenalty sicher. Bis dahin war Manchester United auf die zweite Enttäuschung innert vier Tagen zugesteuert. Phil Jagielka hatte Everton nach 22 Minuten auf akrobatische Weise nach einem Corner in Führung gebracht.

Trotz dem Punktgewinn verpasste es Manchester United, in der Tabelle mit Blick auf die Champions-League-Plätze Boden gutzumachen. Stadtrivale Manchester City liegt auf Platz 4 vier Punkte vor dem Team von José Mourinho, Liverpool, das eine Partie mehr absolviert hat, weist fünf Punkte Vorsprung auf. Immerhin konnte man Verfolger Everton in der Nachspielzeit auf Distanz halten.

Leicesters Aufwärtstrend hält an

Leicester City setzte seine Aufholjagd weiter fort. Das 2:0 gegen das Schlusslicht Sunderland war der fünfte Sieg in Folge unter Claudio Ranieris Trainernachfolger Craig Shakespeare. Der vor Kurzem noch in den Abstiegskampf verwickelte Titelhalter rückte damit auf Platz 10 vor und verdrängte Stoke City aus den Top 10.

Ohne Xherdan Shaqiri befindet sich Stoke weiter im Sinkflug. Das 0:1 gegen Burnley war die dritte Niederlage in Folge. Trainer Mark Hughes, der in dieser Saison das physische über das spielerische Element stellt, sieht sich für seine Personalentscheide zusehends in der Kritik. Ein Comeback des an einer Wadenverletzung laborierenden Shaqiri am Wochenende gegen Liverpool ist zumindest nicht ausgeschlossen.

Tabelle und Telegramme:

Burnley - Stoke City 1:0 (0:0). - Tor: 58. Boyd 1:0. - Bemerkungen: Stoke ohne Shaqiri (verletzt).

Leicester City - Sunderland 2:0 (0:0). - Tore: 69. Slimani 1:0. 78. Vardy 2:0.

Watford - West Bromwich Albion 2:0 (1:0). - Tore: 13. Niang 1:0. 49. Deeney 2:0. - Bemerkungen: Watford ohne Behrami (verletzt). 65. Gelb-Rote Karte gegen Britos (Watford).

Manchester United - Everton 1:1 (0:1). - Tore: 22. Jagielka 0:1. 94. Ibrahimovic (Handspenalty) 1:1. - Bemerkung: 93. Rote Karte Williams (Everton/Handspiel).

Rangliste: 1. Chelsea 29/69 (60:23). 2. Tottenham Hotspur 29/62 (57:21). 3. Liverpool 30/59 (64:37). 4. Manchester City 29/58 (56:32). 5. Manchester United 28/53 (42:23). 6. Arsenal 28/51 (58:36). 7. Everton 30/50 (52:33). 8. West Bromwich Albion 31/44 (39:40). 9. Watford 30/37 (36:48). 10. Leicester City 30/36 (37:47). 11. Stoke City 31/36 (33:45). 12. Burnley 31/35 (32:44). 13. Southampton 28/34 (33:36). 14. Bournemouth 30/34 (42:54). 15. West Ham United 30/33 (41:54). 16. Crystal Palace 29/31 (38:47). 17. Swansea City 30/28 (36:63). 18. Hull City 30/27 (28:59). 19. Middlesbrough 29/23 (20:33). 20. Sunderland 30/20 (24:53).