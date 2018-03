FC Sevilla und die AS Roma in den Viertelfinals

Zum Helden für den FC Sevilla avancierte im Old Trafford Wissam Ben Yedder. Der Franzose mit tunesischen Wurzeln traf kurz nach seiner Einwechslung innerhalb von vier Minuten zweimal (74./78.) und sicherte damit den Andalusiern den ersten Viertelfinal-Einzug in der Champions League.

Manchester United trat wie bereits im Hinspiel enttäuschend auf. Erst mit dem Mut der Verzweiflung kamen die Red Devils zu einigen Offensivaktionen und einem Treffer von Romelu Lukaku. Dieser kam allerdings zu spät. Sevilla überstand die letzten Minuten ohne grössere Probleme und siegte verdient.

Neben Sevilla qualifizierte sich auch die AS Roma erstmals seit zehn Jahren wieder für die Viertelfinals. Die Römer korrigierten im Olimpico dank eines Treffers des Bosniers Edin Dzeko (52.) gegen Schachtar Donezk das 1:2 aus dem Hinspiel aus und zogen dank der Auswärtstorregel als zweites Serie-A-Team in die Runde der letzten acht ein. Erst in der Schlussphase kamen die Römer noch einmal ins Zittern, obwohl sie ab der 79. Minute in Überzahl agieren konnten.

Das Feld der Viertelfinalisten wird am Mittwoch komplettiert. Mit einem Bein weiter ist Bayern München, das nach dem 5:0 im Hinspiel nun in Istanbul bei Besiktas antreten muss. In der zweiten Partie kommt es zum Duell zwischen dem FC Barcelona und Chelsea. Das Hinspiel endete 1:1.