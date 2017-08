FCZ und YB trennen sich ohne Tore

Aufsteiger FCZ und YB lieferten sich vor gut 15'000 Zuschauern im Letzigrund einen unterhaltsamen Schlagabtausch, Treffer fielen allerdings keine. Während bei den Zürchern Raphael Dwamena und Roberto Rodriguez sündigten, verpasste Guillaume Hoarau auf Berner Seite einen möglichen Torerfolg.

Dank dem Remis bleibt Aufsteiger FCZ in dieser Saison ungeschlagen und in der Tabelle einen Punkt vor den Bernern. Meister Basel bietet sich aber am Sonntag die Möglichkeit, mit einem Heimsieg gegen Lugano, erstmals in dieser Saison die Tabellenführung zu übernehmen.

Auch nach fünf Spielen noch ohne Sieg ist Lausanne-Sport. Die Waadtländer unterlagen in Thun 2:5. Bei den Berner Oberländern, die den zweiten Sieg in Folge feierten, stach Marvin Spielmann mit zwei Treffern heraus. Bereits beim 4:0 gegen YB hatte der 21-jährige Mittelfeldspieler zweimal getroffen.

Rangliste: 1. Zürich 5/11 (6:1). 2. Young Boys 5/10 (9:4). 3. Basel 4/9 (9:5). 4. Luzern 4/7 (6:5). 5. St. Gallen 4/7 (6:5). 6. Sion 4/6 (2:4). 7. Thun 5/6 (10:8). 8. Lugano 4/4 (3:4). 9. Grasshoppers 4/1 (4:11). 10. Lausanne-Sport 5/1 (7:15).