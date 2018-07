Fernando Gaviria erstmals im gelben Leadertrikot

Gaviria siegte nach flachen 201 km in der Vendée vor dem slowakischen Weltmeister Peter Sagan und dem Deutschen Marcel Kittel. Für Gaviria, im Vorjahr vierfacher Tagessieger am Giro d'Italia, ist es der erste Etappenerfolg im Rahmen der Frankreich-Rundfahrt.

Titelverteidiger Chris Froome kam in einem hektischen Etappenfinale mit mehreren Stürzen zu Fall und verlor gleich zum Auftakt wertvolle Zeit. Neben dem Briten stürzten auch die beiden Mitfavoriten Richie Porte und Adam Yates. Das Trio erreichte das Ziel etwa 50 Sekunden hinter dem Feld.

Bereits kurz nach dem Start auf der Atlantikinsel Noirmoutier ist eine Gruppe von drei einheimischen Fahrern ausgerissen, die unter der Kontrolle der Sprinter-Mannschaften knapp 8 km vor dem Ziel wieder eingeholt wurde. Kurz zuvor gewann Kevin Ledanois vom Wildcard-Team Fortuneo-Samsic den einzigen Bergpreis des Tages und durfte sich damit als erster Fahrer ins gepunktete Trikot einkleiden lassen.

Auch in der 2. Etappe vom Sonntag erhalten die Sprinter in der Vendée nochmals ihre Chance. Das 182,5 km lange Teilstück von Mouilleron-Saint-Germain nach La Roche-sur-Yon ist erneut sehr flach. Am Montag sind weitere Konturen im Gesamtklassement zu erwarten, wenn in Cholet ein 35,5 km langes Mannschaftszeitfahren ausgetragen wird.