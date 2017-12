Fiorentina und Milan trennen sich 1:1

Giovanni Simeone, der Sohn von Atlético-Madrid-Trainer Diego Simeone, brachte die Fiorentina in einem ausgeglichenen Spiel in der 71. Minute in Führung, nachdem Milans Torhüter Gigio Donnarumma kurz vor der Pause mit zwei starken Paraden einen Treffer des Heimteams noch hatte verhindern können.

Der 18-jährige Donnarumma bestritt sein 100. Pflichtspiel für Milan und ist der jüngste Spieler der Vereinsgeschichte, der diese Marke erreichte; Paolo Maldini zum Beispiel war bei seinem 100. Einsatz für Milan zehn Monate älter als Donnarumma.

Milan kam vier Minuten nach dem Rückstand durch den eingewechselten Hakan Calhanoglu zum Ausgleich. Der Deutsch-Türke, im Sommer von Bayer Leverkusen gekommen, profitierte von einer zu kurzen Abwehr von Fiorentinas Keeper Marco Sportiello nach einem Schuss des Spaniers Jesus Suso. Es war der dritte Saisontreffer von Calhanoglu, der sich in der Serie A noch nicht richtig eingelebt hat und meist nur als Ersatzspieler zum Einsatz kommt.

Die Mailänder, bei denen Ricardo Rodriguez defensiv solide spielte, sich aber kaum in die Offensive wagte, kamen erstmals in dieser Saison nach einem Rückstand noch zu wenigstens einem Punkt.

Telegramm:

Fiorentina - Milan 1:1 (0:0). - 30'213 Zuschauer. - Tore: 71. Simeone 1:0. 74. Calhanoglu 1:1. - Bemerkung: Milan mit Rodriguez.

Resultate/Tabelle:

Die weiteren Spiele vom Samstag: Atalanta Bergamo - Cagliari, Benevento - Chievo Verona, Bologna - Udinese, AS Roma - Sassuolo, Sampdoria Genua - SPAL Ferrara, Torino - Genoa (alle 15.00 Uhr). - Inter Mailand - Lazio Rom (18.00 Uhr). - Hellas Verona - Juventus Turin (20.45 Uhr).

Rangliste: 1. Napoli 19/48 (42:13). 2. Juventus Turin 18/44 (45:14). 3. Inter Mailand 18/40 (34:14). 4. AS Roma 17/38 (28:11). 5. Lazio Rom 17/36 (43:22). 6. Sampdoria Genua 17/27 (32:26). 7. Atalanta Bergamo 18/27 (28:23). 8. Fiorentina 19/27 (28:20). 9. AC Milan 19/25 (24:27). 10. Udinese 17/24 (30:25). 11. Torino 18/24 (25:27). 12. Bologna 18/24 (22:25). 13. Chievo Verona 18/21 (19:30). 14. Sassuolo 18/20 (12:28). 15. Genoa 18/17 (15:22). 16. Cagliari 18/17 (16:29). 17. SPAL Ferrara 18/15 (19:31). 18. Crotone 19/15 (13:37). 19. Hellas Verona 18/13 (17:36). 20. Benevento 18/1 (9:41).