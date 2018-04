Fischers Team taucht gegen Norwegen 1:2

Es war die erste Niederlage nach drei Siegen gegen die Norweger. Den Einheimischen wurde einmal mehr die mangelnde Effizienz zum Verhängnis, erspielten sie sich doch deutlich mehr gute Chancen. Der bei sechs gegen vier Feldspielern erzielte Anschlusstreffer von Verteidiger Joël Genazzi in der 57. Minute kam zu spät. Bereits am Samstag erhalten die Schweizer in Biasca im zweiten Spiel gegen Norwegen die Möglichkeit, es besser zu machen.

Schweiz - Norwegen 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Langenthal. - 3339 Zuschauer. - SR Dipietro/Tscherrig, Altmann/Progin. - Tore: 37. Espeland (Lindström/Ausschlüsse Moser; Mathis Olimb) 0:1. 44. Lindström (Rosseli Olsen) 0:2. 57. Genazzi (Ausschluss Bull) 1:2 (ohne Goalie). - Strafen: 2mal 2 Minuten gegen die Schweiz, 6mal 2 Minuten gegen Norwegen.

Schweiz: Senn; Untersander, Frick; Loeffel, Paschoud; Diaz, Geisser; Fora, Genazzi; Rod, Thürkauf, Scherwey; Riat, Corvi, Moser; Bodenmann, Haas, Rüfenacht; Vermin, Walser, Mottet.

Norwegen: Haukeland; Sveum, Bonsaksen; Johannesen, Bull; Espeland, Lesund; Trettenes, Ström; Ken André Olimb, Mathis Olimb, Hoff; Salsten, Lindström, Rosseli Olsen; Steffen Thoresen, Forsberg, Haga; Kristiansen, Roest, Röymark.

Bemerkungen: Schweiz ohne Genoni, Siegenthaler und Albrecht. Norwegen ohne Holös (alle überzählig). - 1. Länderspiel von Thürkauf. - Pfostenschüsse: 5. Vermin, 32. Bodenmann. - Timeouts: Schweiz (59.); Norwegen (58.). - Schweiz von 56:20 bis 56:28, von 57:15 bis 59:18 und ab 59:45 ohne Goalie. - Schüsse: Schweiz 41 (9-19-13); Norwegen 19 (8-5-6). - Powerplay-Ausbeute: Schweiz 1/5; Norwegen 0/2.