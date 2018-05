Forfait von Bacsinszky in Rabat

Die 28-jährige Waadtländerin trat deshalb nicht zu ihrer Erstrunden-Partie gegen die Amerikanerin Christina McHale an.

Tags zuvor war Bacsinszky an der Seite von Jil Teichmann im Doppel angetreten. Die beiden Schweizerinnen unterlagen dabei in der 1. Runde dem kroatisch-australischen Duo Darija Jurak/Jessica Moore in zwei Sätzen. Am Mittwoch wird Bacsinszky für medizinische Untersuchungen in die Schweiz zurückreisen.

Zuletzt hatte Bacsinszky wegen anhaltender Handgelenkprobleme auf das Ladies Open in Lugano verzichten müssen. Bislang bestritt Bacsinszky auf der WTA-Tour in diesem Jahr erst drei Turniere - und unterlag jeweils in der 1. Runde.