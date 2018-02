Furger/Cologna überraschend im Teamsprint-Halbfinal gescheitert

Furger und Cologna, die zu den Medaillen-Anwärtern gehört hatten, wurden in ihrem Lauf nur Sechste und gehörten auch nicht zu jenen sechs Duos, die über die Zeit weiterkamen. Ihnen fehlten letztlich 1,8 Sekunden.

Dario Cologna hatte vor vier Jahren an den Winterspielen in Sotschi zusammen mit seinem jüngeren Bruder Gianluca den 5. Platz erreicht. 2010 verpasste der viermalige Olympiasieger zusammen mit Eligius Tambornino wie nun in Südkorea den Final (11. Schlussrang).

Furger hatte bei seinem ersten Rennen in Pyeongchang am vergangenen Freitag über 15 km Skating mit Platz 12 überzeugt.