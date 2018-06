Sie übernahmen den in der letzten Saison von RB Salzburg ausgeliehenen Stürmer fix und statteten ihn mit einem Zweijahresvertrag plus Option für eine weitere Spielzeit aus. Djuricin bestritt in der abgelaufenen Saison 26 Spiele für den Neunten der Super League und steuerte neun Tore und drei Vorlagen bei.

Mit Robin Kamber verpflichteten die Zürcher zudem einen Mittelfeldspieler für drei Jahre. Der 22-jährige ehemalige Junior des FC Basel stösst vom Challenge-League-Klub Vaduz zum Team.