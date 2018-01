Gavranovic wechselt zum kroatischen Rekordmeister

Gavranovic spielte seit seinem Wechsel vom FC Zürich im Februar 2016 für Rijeka. Mit dem Klub wurde der 28-jährige Stürmer in der letzten Saison kroatischer Meister und Cupsieger. In dieser Saison erzielte er für den Europa-League-Teilnehmer wettbewerbsübergreifend in 27 Spielen 13 Tore. Gavranovics Vertrag mit Rijeka wäre im Sommer ausgelaufen.

Mit dem Wechsel zum 18-fachen kroatischen Meister Dinamo Zagreb erhofft sich Gavranovic nochmals einen Schub im Hinblick auf die im Sommer stattfindende WM-Endrunde in Russland. In den letzten beiden Gruppenspielen der WM-Qualifikation gegen Ungarn und Portugal, sowie auch in den WM-Playoffs gegen Nordirland, stand der Stürmer im Schweizer Kader, wurde aber nicht eingesetzt.

Dinamo Zagreb führt die Tabelle in der kroatischen Meisterschaft derzeit souverän zwölf Punkte vor Hajduk Split an.