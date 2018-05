Giorgio Contini wird Trainer bei Lausanne-Sport

Der 44-Jährige, am 24. April bei St. Gallen entlassen, weiss, wie man aus der Challenge League aufsteigt. 2014 gelang ihm dies mit Vaduz. Für die Liechtensteiner arbeitete er von November 2012 bis März 2017, ehe er zwei Monate später zu St. Gallen ging. Contini ist in Lausanne kein Unbekannter, er spielte in der Saison 2002/03 für die Waadtländer.