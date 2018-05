Hamilton in Katalonien auf der Pole-Position

Der viermalige Weltmeister aus England verwies im Qualifying in Montmeló nördlich von Barcelona seinen Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas um 0,040 Sekunden auf Platz 2. Für Sebastian Vettel im Ferrari resultierte nur der 3. Rang.

Ein Startplatz in Reihe 1 ist in Montmeló nahezu eine Erfolgsgarantie: Nur dreimal startete der spätere Sieger in den bisher 27 Rennen auf dieser Strecke nicht aus der ersten Reihe. 20 Mal gewann der Fahrer von der Pole-Position aus auch den Grand Prix.

Die Fahrer von Alfa Romeo Sauber-Ferrari klassierten sich in der Zeitenjagd in Katalonien in den Rängen 14 und 17. Der Monegasse Charles Leclerc stiess dabei zum zweiten Mal in Folge in den zweiten Qualifying-Teil vor und egalisierte sein Bestergebnis, das er vor zwei Wochen in Baku aufgestellt hatte. Drei Positionen hinter dem 20-Jährigen reihte sich dessen schwedischer Teamkollege Marcus Ericsson ein.