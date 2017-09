Hamiltons klare Bestzeit im ersten Training

Hamilton lieferte bei erster Gelegenheit den Beweis dafür, dass der Sieg eine Woche nach seinem Triumph in Belgien auch in Italien über ihn führen wird. Auf seiner besten Runde in der während der letzten Viertelstunde vom Regen beeinträchtigten Trainingseinheit war der Engländer über vier Zehntel schneller als Bottas. WM-Leader Sebastian Vettel und Kimi Räikkönen lagen in den Ferrari schon 1,1 Sekunden zurück.

Die deutliche Zäsur deutet auch darauf hin, dass Hamilton bereit ist, die Erfolgsserie von Mercedes beim Heimspiel von Ferrari fortsetzen zu können. 2014 und 2015 hatte Hamilton in Monza gewonnen, im vergangenen Jahr war die Reihe am zurückgetretenen Weltmeister Nico Rosberg.

Die Fahrer des Teams Sauber, Pascal Wehrlein und Marcus Ericsson, finden sich wenig überraschend auf den letzten Plätzen wieder. Wehrlein war einer der Fahrer, die zwischendurch mit dem ab der nächsten Saison obligatorischen Cockpitschutz Halo ausrückten.

Monza. Grand Prix von Italien. Freie Trainings. Erster Teil: 1. Lewis Hamilton (GBR), Mercedes, 1:21,537. 2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 0,435 zurück. 3. Sebastian Vettel (GER), Ferrari, 1,115. 4. Kimi Räikkönen (FIN), Ferrari, 1,152. 5. Daniel Ricciardo (AUS), Red Bull-Renault, 1,205. 6. Max Verstappen (NED), Red Bull-Renault, 1,212. 7. Sergio Perez (MEX), Force India-Mercedes, 1,780. 8. Esteban Ocon (FRA), Force India-Mercedes, 1,863. 9. Stoffel Vandoorne (BEL), McLaren-Honda, 1,928. 10. Felipe Massa (BRA), Williams-Mercedes, 2,024. Ferner: 19. Pascal Wehrlein (GER), Sauber-Ferrari, 3,686. 20. Marcus Ericsson (SWE), Sauber-Ferrari, 4,150. - 20 Fahrer im Training.