Hediger/Schaad sprinten auf Platz 4

Hediger und Schaad zeigten ein beherztes Rennen, beim letzten Wechsel lagen sie auf Platz 2. Schaad preschte danach zwischenzeitlich ganz nach vorne und lancierte damit den Kampf um die Podestplätze, allerdings musste der Innerschweizer danach noch etwas abreissen lassen.

Den Sieg für Italien sicherte auf den letzten Metern der Sprint-Weltmeister Federico Pellegrino, der bereits am Samstag in Sachsen beim Einzel-Sprint die Oberhand behalten hatte. Rang 2 ging an Schweden vor Russland. Der Schweiz fehlten zum ersten Weltcup-Podestplatz in einem Teamsprint letztlich bloss 0,2 Sekunden.

Das zweite Schweizer Duo, Erwan Käser und Roman Furger, stand ebenfalls im Final und klassierte sich im 10. Rang.

Sturz von Van der Graaff

Bei den Frauen lag die Schweiz ebenfalls auf Podestkurs. Laurien van der Graaff und Nadine Fähndrich mussten am Ende jedoch mit Platz 7 vorlieb nehmen.

Bis kurz vor dem Ziel lagen die beiden Schweizerinnen überaus aussichtsreich im Rennen, die Schlussläuferin Van der Graaff kam jedoch im Finale zu Fall. Beim letzten Wechsel hatte die Schweiz auf Platz 1 gelegen.

Schweden feierte schliesslich einen nicht unerwarteten Doppelsieg, allerdings überraschte die Reihenfolge etwas. Ida Ingemarsdotter/Maja Dahlqvist setzten sich um 0,1 Sekunden vor ihren Landsfrauen Hanna Falk/Stina Nilsson durch. Rang 3 ging an die USA.

Der Wettkampf in Dresden galt als Olympia-Generalprobe, denn es war in der laufenden Weltcup-Saison das einzige Mal, dass ein Teamsprint zur Austragung gelang.