Heidrich/Vergé-Dépré unterlagen im Endspiel den Brasilianerinnen Agatha/Duda 19:21, 17:21.

Für Heidrich und Vergé-Dépré, die in ihrer zweiten gemeinsamen Saison stehen, ist die Finalteilnahme am ausgezeichnet besetzten Turnier in Brasilien gleichwohl eines der wertvollsten Resultate. Im Halbfinal hatten sie sich gegen Heather Bansley und Brandie Wilkerson in drei Sätzen durchgesetzt.