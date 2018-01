Hirscher 17 Hundertstel vor Kristoffersen

Hirscher hatte nach dem ersten Lauf 11 Hundertstel vor dem Norweger Henrik Kristoffersen gelegen, und am Ende waren es knappe 17 Hundertstel, die ihm vom zweitplatzierten Skandinavier trennten. Insgesamt holte sich der Salzburger seinen 51. Weltcupsieg. Der in diesem Winter noch immer sieglose Kristoffersen wurde zum sechsten Mal Zweiter. Vorjahressieger Alexis Pinturault wurde Dritter.

Bester Schweizer war der Walliser Justin Murisier, der gegenüber dem ersten Lauf fünf Positionen einbüsste und Elfter wurde. Der Bündner Gino Caviezel belegte den 13. Schlussrang, womit er sich zum zweiten Mal in dieser Saison in den Top 15 klassierte und die Norm für die Teilnahme an den Olympischen Spielen erfüllte. Elia Zurbriggen belegte Platz 19. Loïc Meillard schied im zweiten Lauf aus.