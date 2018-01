Hirscher im Slalom knapp vor Landsmann Matt

Am vergangenen Mittwoch in Zagreb hatte Hirscher fünf Hundertstel vor Matt gewonnen, und auch in Adelboden scheint der Tiroler sein härtester Gegner zu werden. Der Schwede André Myhrer verlor als Dritter 0,44 Sekunden, derweil der Norweger Henrik Kristoffersen, in den letzten beiden Jahren der Gewinner des Slaloms von Adelboden, als Vierter schon 71 Hundertstel zurückliegt.

Der Rest des Feldes büsste über eine Sekunde und mehr auf Hirscher ein. Luca Aerni und Daniel Yule, die nominell besten Schweizer, liegen nach dem ersten Lauf auf den Positionen 6 und 7. Mit ihren Rückständen von 1,28 bzw. 1,46 Sekunden werden es der Berner und der Walliser schwer haben, das Podium noch zu erreichen, doch auch ein Ergebnis in den Top 6 wäre als Erfolg zu werten. Der bisher letzte Schweizer, der es in Adelboden so weit nach vorne geschafft hat, war Marc Gini vor acht Jahren als Sechster.

Sehr gut hielt sich auch Ramon Zenhäusern, der sich mit Nummer 22 auf einer weichen Piste mit einigen durchgebrochenen Stellen in den 12. Zwischenrang vorkämpfte. Der Walliser braucht noch ein zweites Ergebnis in den Top 15, um sich für die Olympischen Spiele zu empfehlen. Loïc Meillard, der sich mit Nummer 24 auf Platz 14 setzte, hat die Olympia-Norm schon Anfang Dezember mit seinem 6. Rang in Beaver Creek erfüllt.

Wengen. Weltcup-Slalom der Männer. 1. Lauf: 1. Marcel Hirscher (AUT) 55,78. 2. Michael Matt (AUT) 0,25. 3. André Myhrer (SWE) 0,44. 4. Henrik Kristoffersen (NOR) 0,71. 5. Alexis Pinturault (FRA) 1,17. 6. Luca Aerni (SUI) 1,28. 7. Daniel Yule (SUI) 1,46. Ferner: 12. Ramon Zenhäusern (SUI) 1,97. 14. Loïc Meillard (SUI) 2,13.