Hischier Doppel-Torschütze für New Jersey

In seinem 36. NHL-Spiel brachte Hischier New Jersey im ersten Drittel 2:0 in Führung. In der 16. Minute lenkte er einen Schuss von Steven Santini entscheidend ab, drei Minuten später traf er mit einem Direktschuss. Die Devils feierten damit erstmals in dieser Saison fünf Siege in Folge. Für der ersten Schweizer Nummer-1-Draft Hischier, der nächste Woche erst seinen 19. Geburtstag feiert, waren es die Tore Nummer 6 und 7 (bei 16 Assists).

Zu einem Erfolg kamen auch Roman Josi, Kevin Fiala und Yannick Weber. Beim 2:1-Erfolg der Nashville Predators gegen die St. Louis Blues gab Josi den Assists zum 1:0.

Sven Andrighetto verlor mit den Colorado Avalanche zuhause gegen die Arizona Coyotes 1:3.