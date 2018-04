Hollenstein Sportchef und Rötheli soll Trainer bleiben

Einen halben Tag nach dem 1:2 nach Verlängerung in der entscheidenden siebenten Partie gegen die Lakers fühlte sich Klotens Präsident und Besitzer Hans-Ulrich Lehmann immer noch "leer". Aber immerhin konnte Lehmann erste Personal-Entscheide bekannt geben. Felix Hollenstein (53) wird Sportchef. Und André Rötheli, der die Mannschaft für die Ligaqualifikation als Trainer von Kevin Schläpfer übernahm, soll auch in der Swiss League der Trainer bleiben. "Noch ist der Vertrag nicht unterschrieben. Aber die beidseitige Absicht, miteinander weiterzufahren, ist geäussert."

Sportchef Hollenstein will in den nächsten 14 Tagen das Team für die Swiss League zusammenstellen. Denn nach dem Abstieg steht Kloten per 1. Mai ohne Spieler da. Die Verträge galten nur für die National League und sind alle nichtig. Auch mit den bereits verpflichteten Timo Helbling, Benoit Jecker und Nicholas Steiner muss neu verhandelt werden. Der EHC Kloten wird für nächste Saison das Budget von über 15 Millionen Franken auf 6 bis 6,5 Millionen reduzieren.

Präsident Lehmann will dem EHC auch im schwierigen ersten Jahr nach dem Abstieg zur Seite stehen, wird danach aber nach drei Jahren wie bereits 2016 bei der Klubübernahme angekündigt das Heft weitergeben. Lehmann: "Aber der EHC Kloten bleibt nicht am Boden liegen. Wir stehen wieder auf. Und wir werden in die National League zurückkehren."