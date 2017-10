Island und Serbien an der WM-Endrunde dabei

Den letzten Schritt zum Gruppensieg machten die Isländer mit einem 2:0-Heimerfolg gegen den Kosovo. Die Premier-League-Spieler Gylfi Sigurdsson (40.) und Johann Gudmundsson (68.) machten mit ihren Toren das nächste isländische Fussball-Märchen perfekt. Die Nordeuropäer setzten sich in der schwierigen Gruppe I vor Kroatien durch, das sich mit einem 2:0-Sieg in der Ukraine noch den 2. Platz und damit die Playoff-Teilnahme sicherte.

In der Gruppe D verteidigte Serbien den 1. Platz mit einem 1:0 zuhause gegen Georgien. Der Playoff-Platz geht derweil an Irland (1:0 in Wales). Österreich kam im letzten Spiel unter Marcel Koller zu einem 1:0-Erfolg in Moldawien.

Als schlechtester Gruppenzweiter verpasst die Slowakei die WM in Russland.