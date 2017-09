Jeremy Seewer holt fünf Punkte auf

An den Motocross-WM-Rennen in Jacksonville, Florida, holte der 23-jährige Bülacher Jeremy Seewer im WM-Klassement fünf Punkte auf WM-Leader Pauls Jonass aus Lettland auf. Seewer schaffte es in Florida einmal aufs Podest (9. und 3.), Jonass musste sich mit den Plätzen 10 und 5 zufrieden geben.

Vor den letzten vier WM-Rennen der Saison weist Jonass gegenüber Seewer 40 Punkte Vorsprung auf. Nach Siegen steht es 13:7 für den Letten. Der Sieger eines Rennens erhält 25 Punkte. Die letzten beiden WM-Veranstaltungen finden in den Niederlanden und Frankreich statt.