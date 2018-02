John Fust neuer Trainer des HC Lausanne

Die Waadtländer kassierten zuletzt fünf Niederlagen in Serie und liegen drei Runden vor Ende der Qualifikation und sechs Runden vor der unvermeidlichen Abstiegsrunde nur noch acht Punkte vor dem Vorletzten Ambri-Piotta. Abgeschlagenes Schlusslicht ist Kloten.

Die beiden Tabellenletzten kämpfen nach der Abstiegsrunde in einem Playout (best of 7) um den vorletzten Platz in der National League für die nächste Saison. Der Verlierer muss in die Ligaqualifikation. Dort spielt der NLA-Letzte gegen den NLB-Meister in einer Best-of-7-Serie um den zwölften und letzten Platz in der nächsten Saison.

Fust war bereits in der Saison 2013/2014 als Assistenztrainer bei Lausanne tätig. Dies unter dem Dänen Heinz Ehlers, dem heutigen Trainer der SCL Tigers. Fust selbst feierte seinen grössten Erfolg als Headcoach mit der Playoff-Qualifikation der SCL Tigers im Jahre 2011.