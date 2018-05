Julia Gross gewinnt EM-Bronze über die Langdistanz

Die 27-jährige Julia Gross stand zum zweiten Mal an Europameisterschaften in einer Einzeldisziplin auf dem Podest, nachdem sie bereits 2014 im Sprint Bronze geholt hatte. An diesen Titelkämpfen war es für die gelernte Primarlehrerin die zweite Medaille nach Gold mit der Staffel. Auch über die Mitteldistanz hätte sie wohl die Top 3 erreicht, wenn sie nicht einen Posten ausgelassen hätte.

Gross sicherte dem Schweizer Team die zehnte Medaille an den Heim-Europameisterschaften. Mit Sabina Hauswirth (4.) und Elena Roos (10.) klassierten sich zwei weitere Einheimische in den Top Ten.