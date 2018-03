Juventus Turin ist wieder in gewohnter Erfolgsspur

Juventus zieht mit unspektakulärem, aber effektivem Fussball seinen Gegnern den Nerv, wie kürzlich Tottenham Hotspur in der Champions League.

Napoli belegt seit Ende September praktisch durchgehend den 1. Platz in der Meisterschaft. Die Süditaliener legten eine Serie von zehn Siegen in Folge hin. Dennoch liess sich Juventus nicht abschütteln und wartete geduldig auf einen Patzer Napolis - der just letzten Samstag mit der 2:4-Niederlage daheim gegen Roma eintrat.

Seither liegen die in der Serie A bei zehn Erfolgen hintereinander haltenden Turiner nach Verlustpunkten gerechnet zwei Zähler vor Napoli, spätestens im Nachtragsspiel am Mittwoch gegen Atalanta soll die Spitzenposition erobert werden.

An Selbstvertrauen dürfte es den Bianconeri nach dem Sieg im Wembley-Stadion gegen Tottenham nicht fehlen. "Jetzt wollen wir auch in der Liga unsere Autorität unter Beweis stellen", kündigte Trainer Massimiliano Allegri an.

Aus Neapel sind vor dem sonntäglich Auswärtsspiel gegen Inter Mailand schon leicht resignative Töne zu vernehmen. "Unsere Fans wissen, dass wir nicht der stärkste Klub Italiens sind, trotzdem halten wir uns gut. Juventus ist Titelfavorit, aber wir wollen ihnen das Leben bis zum Ende schwer machen", sagte Coach Maurizio Sarri.