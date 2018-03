Kambundji erreicht WM-Final über 60 m

Als souveräne Siegerin der dritten Halbfinals qualifizierte sich Kambundji problemlos für den Final am späten Freitagabend. Mit 7,10 Sekunden lief die 25-jährige Bernerin die zweitbeste Zeit ihrer Karriere.

Ajla Del Ponte, die zweite Schweizer Halbfinalistin, scheiterte klar. Die 21-jährige Tessinerin wurde in einem Feld der Superlative in 7,40 Letzte. Die Ergebnisse aus dem Vorlauf wollten es, dass die Amerikanerin Javianne Oliver, 200-m-Weltmeisterin Dafne Schippers, Doppel-Olympiasiegerin Elaine Thompson und Murielle Ahouré alle in der selben Serie anzutreten hatten.

Die Ivorerin Ahouré gewann den Lauf und stellte mit 7,01 eine Jahresweltbestzeit auf. Auch die anderen drei Mitfavoritinnen erreichten den Final, für den sich neun Läuferinnen qualifizierten.