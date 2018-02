Die Bernerin siegte im Final in 7,03 Sekunden und verbesserte damit ihre eigene Bestmarke (7,11) deutlich.

Kambundji hatte bereits in den letzten Wochen mehrfach mit starken Zeiten imponiert. Die nationalen Titelkämpfe in Magglingen bestreitet sie als Formtest für die Hallen-WM in Birmingham (1. bis 4. März).