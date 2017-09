Kane trifft für Tottenham wieder doppelt

Kane wird es bedauern, dass der Monat September zu Ende geht. Der 24-jährige Stürmer hat in den letzten 30 Tagen 13 Tore geschossen und dafür nur acht Einsätze benötigt. Noch nie hat der Premier-League-Torschützenkönig der letzten beiden Jahre in einem Monat so oft getroffen.

Tottenham sorgte beim Aufsteiger Huddersfield durch die Tore von Kane und Ben Davies schon in den ersten 24 Minuten für die Vorentscheidung. Den vierten Treffer erzielte Moussa Sissoko in der Nachspielzeit. Für den Franzosen war es im 32. Meisterschaftsspiel das erste Tor für die Londoner.

Resultat und Tabelle:

Huddersfield Town - Tottenham Hotspur 0:4 (0:3). - 24'169 Zuschauer. - Tore: 9. Kane 0:1. 16. Davies 0:2. 24. Kane 0:3. 91. Sissoko 0:4.

1. Manchester City 6/16 (21:2). 2. Manchester United 6/16 (17:2). 3. Tottenham Hotspur 7/14 (14:5). 4. Chelsea 6/13 (12:5). 5. Liverpool 6/11 (12:11). 6. Watford 6/11 (9:10). 7. Arsenal 6/10 (9:8). 8. Burnley 6/9 (6:5). 8. Newcastle United 6/9 (6:5). 10. Huddersfield Town 7/9 (5:7). 11. Southampton 6/8 (4:5). 12. West Bromwich Albion 6/8 (4:6). 13. Brighton & Hove Albion 6/7 (5:7). 14. Everton 6/7 (4:11). 15. Swansea City 6/5 (3:7). 16. Stoke City 6/5 (5:10). 17. Leicester City 6/4 (9:12). 18. West Ham United 6/4 (6:13). 19. Bournemouth 6/3 (4:11). 20. Crystal Palace 6/0 (0:13).