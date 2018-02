Kantersieg für Juve, Roma beendet Durststrecke

Bereits zur Pause führte der italienische Meister unter anderem dank zwei Treffern des Deutschen Sami Khedira 4:0. Nach der Pause gelang dem Argentinier Gonzalo Higuain ein Hattrick für den Gastgeber, der vorübergehend die Tabellenspitze übernahm, da Napoli erst am Abend bei Benevento antritt. Für den Meister, bei dem Stephan Lichtsteiner nur auf der Ersatzbank sass, war es der siebte Sieg in Serie in der Meisterschaft. In den letzten zehn Partien kassierte Juventus nur gerade einen Gegentreffer.

Die weiteren Schweizer Internationalen erlebten einen unterschiedlichen Sonntag. Blerim Dzemaili verlor mit Bologna gegen Fiorentina 1:2, Remo Freuler und Atalanta Bergamo siegten zuhause gegen Chievo Verona 1:0. Udinese mit Valon Behrami und Silvan Widmer kamen zuhause gegen die AC Milan zu einem 1:1, wobei Ricardo Rodriguez bei den Gästen im Aufgebot fehlte.

Nach sechs sieglosen Spielen sicherte sich die AS Roma bei Hellas Verona wieder einmal drei Punkte - dank eines frühen Treffers. In der ersten Minute, nach wenigen Sekunden, eroberte Romas junger türkischer Offensivspieler Cengiz Ünder - er hatte bis dorthin in der Serie A kein Tor erzielt - den Ball. Mit einem Schlenzer von ausserhalb des Strafraums traf er genau in die untere rechte Torecke.

Hellas Verona - Roma 0:1 (0:1). - 18'315 Zuschauer. - Tor: 1. Ünder 0:1. - Bemerkungen: 51. Rote Karte gegen Pellegrini (Roma).

Atalanta Bergamo - Chievo Verona 1:0 (0:0). - 17'000 Zuschauer. - Tor: 72. Mancini 1:0. - Bemerkungen: Atalanta mit Freuler, ohne Haas (Ersatz).

Bologna - Fiorentina 1:2 (1:1). - 19'301 Zuschauer. - Tore: 41. Veretout 0:1. 44. Pulgar 1:1. 71. Chiesa 1:2. - Bemerkungen: Bologna mit Dzemaili.

Juventus Turin - Sassuolo 7:0 (4:0). - 40'400 Zuschauer. - Tore: 9. Alex Sandro 1:0. 24. Khedira 2:0. 27. Khedira 3:0. 38. Pjanic 4:0. 63. Higuain 5:0. 74. Higuain 6:0. 83. Higuain 7:0. - Bemerkungen: Juventus Turin ohne Lichtsteiner (Ersatz).

Udinese - Milan 1:1 (0:1). - 24'000 Zuschauer. - Tore: 9. Suso 0:1. 76. Donnarumma (Eigentor) 1:1. - Bemerkungen: Udinese mit Behrami (bis 74.) und Widmer (ab 65.). Milan ohne Rodriguez (krank). 68. Gelb-Rote Karte gegen Calabria (Milan).

Rangliste: 1. Juventus Turin 23/59 (59:15). 2. Napoli 22/57 (48:14). 3. Lazio Rom 22/46 (57:27). 4. Inter Mailand 23/45 (38:18). 5. AS Roma 23/44 (33:17). 6. Sampdoria Genua 23/38 (42:32). 7. Atalanta Bergamo 23/36 (35:27). 8. AC Milan 23/35 (30:30). 9. Torino 23/33 (33:29). 10. Udinese 23/33 (36:32). 11. Fiorentina 23/31 (33:29). 12. Bologna 23/27 (28:35). 13. Cagliari 23/24 (22:34). 14. Chievo Verona 23/22 (21:40). 15. Sassuolo 23/22 (14:41). 16. Genoa 22/21 (16:24). 17. Crotone 23/20 (18:40). 18. SPAL Ferrara 23/17 (23:42). 19. Hellas Verona 23/16 (22:46). 20. Benevento 22/7 (13:49).