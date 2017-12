Kein zweites Abfahrtstraining in Bormio

Überraschend kommt die Annullation nicht, denn für den Mittwoch waren im Veltlin Schneefälle vorausgesagt worden. Dazu gesellte sich der Nebel, so dass ein Training nicht möglich war.

Auf das Rennprogramm in Bormio hat die Absage keinen Einfluss. Mit dem Training am Dienstag sind die Mindestanforderungen für die Durchführung einer Abfahrt erfüllt.

Neben der Abfahrt am Donnerstag, der ersten seit vier Jahren in Bormio, ist am Freitag auf der Piste Stelvio die erste Kombination des Olympia-Winters geplant.