Kevin Staut gewinnt die Hauptprüfung vom Samstag

Frankreichs Europameister aus dem Jahr 2009 und Mitglied der siegreichen Olympia-Equipe in Rio 2016 war der Konkurrenz klar überlegen. Auf seiner 12-jährigen Stute, die er bereits seit fünf Jahren reitet, nahm er dem Niederländer und Weltranglisten-Zweiten Harrie Smolders mit Cas fast eine Sekunde ab. Als einziger Schweizer schaffte es Steve Guerdat auf Venard als Elfter ins Preisgeld.

Ayade de Septons grösster Erfolg war bislang ein Sieg beim Weltcupspringen in Verona im November 2016. Das Top-Pferd von Staut heisst aber Rêveur. Der 37-jährige Franzose führt aktuell im Weltcup-Zwischenklassement und gilt als Teamstütze der französischen Equipe. 2017 drehte er in den Nationenpreisen insgesamt acht fehlerfreie Runden - einzig Guerdat schaffte mit deren zehn mehr.

Nach Stauts Erfolg ist auch klar, dass der mit 300'000 Franken dotierte Spezialpreis "Art on Ice Rittberger" auch bei der letzten Austragung des CSI Zürich nicht ausbezahlt wird. Diese Summe liegt für den Sieger der drei Hauptprüfungen - den Longines Grand Prix am Freitag, das Art on Ice Championat am Samstag und das Weltcupspringen Mercedes-Benz Classic am Sonntag - bereit. Am Freitagabend hatte sich Martin Fuchs auf Clooney durchgesetzt.