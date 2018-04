Kloten braucht noch einen Sieg zum Klassenerhalt

In Spiel 5 gab der EHC Kloten eine frühe 2:0-Führung preis. Der Ausgleich zum 3:3 gelang Captain Denis Hollenstein erst 49 Sekunden vor Schluss, als Kloten in Unterzahl ohne Goalie spielte. Das sechste Spiel findet am Montag in Rapperswil-Jona statt.

Telegramm:

Kloten - Rapperswil-Jona Lakers 4:3 (2:0, 0:3, 1:0, 1:0) n.V.

7624 Zuschauer (ausverkauft). - SR Eichmann/Hebeisen, Borga/Kaderli. - Tore: 6. Santala (Lehmann, Abbott) 1:0. 9. Kellenberger (Abbott) 2:0. 24. Maier (Primeau) 2:1. 28. Ness (Profico) 2:2. 30. Mosimann (Geyer) 2:3. 60. (59:11) Hollenstein (Kellenberger/Ausschluss Egli!) 3:3 (ohne Torhüter). 68. (67:24) Bader 4:3. - Strafen: 0mal 2 Minuten gegen Kloten, 3mal 2 Minuten gegen Rapperswil-Jona Lakers. - PostFinance-Topskorer: Hollenstein; Primeau.

Kloten: Boltshauser; Kellenberger, Back; Stoop, Ramholt; Egli, Harlacher; Kparghai; Bieber, Sallinen, Hollenstein; Obrist, Trachsler, Wetli; Praplan, Schlagenhauf, Leone; Lehmann, Santala, Abbott; Bader.

Rapperswil-Jona Lakers: Nyffeler; Iglesias, Schmuckli; Geyer, Gurtner; Sataric, Maier; Gähler, Büsser; Profico, Ness, Casutt; Morin, Knelsen, Brem; Mosimann, Mason, Hügli; Primeau, Lindemann, Rizzello.

Bemerkungen: Kloten ohne Bozon, Grassi, Marchon, Weber (alle verletzt), Bäckman und Poulin (beide überzählige Ausländer), Rapperswil-Jona Lakers ohne Aubin und Berger (beide verletzt). - Timeouts: Kloten (30.); Rapperswil-Jona Lakers (9.). - Lattenschuss Morin (32.).