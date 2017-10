Kloten gewinnt Spiel 1 nach Tirkkonen - Tigers mit Blitz-Wende

Fünfmal hatte das Schlusslicht Kloten zuletzt unter Tirkkonen verloren, sechsmal Co-Leader Lugano gewonnen. Der Trainerwechsel bei den Klotenern hebelte die Verhältnisse indes zumindest kurzzeitig aus. Mit einem 3:1 stoppte der EHC seine Negativserie fürs Erste. Roman Schlagenhauf erzielte zwei der Tore zur 3:0-Führung bis Spielmitte.

Weiter nicht aufzuhalten ist der SCB. Ambri-Piotta hielt in der Leventina lange mit dem Leader mit, verlor letztlich aber 0:1. Andrew Abbett markierte in der 45. Minute den entscheidenden ersten Treffer der Partie zum neunten Sieg in Folge des Meisters.

Eine verrückte Blitz-Wende gelang den SCL Tigers gegen die ZSC Lions. Mit drei Toren innert 40 Sekunden vom 0:2 zum 3:2 drehten Antti Erkinjuntti, Aaron Gagnon und Eero Elo Ende des Mittelabschnitts das Spiel zugunsten der Langnauer.

Fribourg-Gottéron stoppte seine Negativserie mit einem 6:2 gegen Biel. Matchwinner war Yannick Rathgeb. Der Verteidiger leitete den Heimsieg gegen Biel im Mitteldrittel mit einer Doublette innert 36 Sekunden vom 1:2 zum 3:2 ein und liess sich zu den drei weiteren Treffern drei Assists gutschreiben. Roman Cervenka und Julien Sprunger entschieden mit Powerplay-Toren zum 5:2 im Mittelabschnitt vorzeitig.

Vier Tage nach dem 2:1-Erfolg in Kloten, das beim Gegner für den Trainer Konsequenzen hatte, legte Genève-Servette mit einem zweiten Sieg nach. Zuhause gegen Davos resultierte ein 3:0. Die Genfer nähern sich den Playoff-Rängen damit nach einer vorangegangenen Reihe schlechter Resultate allmählich wieder an.

Resultate und Rangliste:

Resultate: SCL Tigers - ZSC Lions 3:2 (0:2, 3:0, 0:0). Kloten - Lugano 3:1 (1:0, 2:1, 0:0). Genève-Servette - Davos 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). Fribourg-Gottéron - Biel 6:2 (1:2, 4:0, 1:0). Ambri-Piotta - Bern 0:1 (0:0, 0:0, 0:1).

Rangliste: 1. Bern 13/32 (52:25). 2. Lugano 14/29 (49:31). 3. Zug 13/27 (41:32). 4. Fribourg-Gottéron 15/26 (38:40). 5. Davos 14/25 (39:36). 6. ZSC Lions 15/24 (52:43). 7. Biel 14/21 (44:42). 8. Ambri-Piotta 15/16 (33:46). 9. Genève-Servette 15/15 (29:45). 10. Lausanne 12/14 (35:40). 11. SCL Tigers 14/14 (33:46). 12. Kloten 14/9 (23:42).