Kloten steigt ab - Rapperswil-Jona Lakers steigen auf

Jan Mosimann schoss nach 77:10 Minuten das Aufstiegs-Tor. Die Lakers kehren nach drei Jahren in die National League zurück.

Zuvor hatte Tomi Sallinen Kloten mit dem 1:1 zehn Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit in die Overtime gerettet. Die Gäste waren durch Lars Frei in der 12. Minute in Führung gegangen.

Für die vor drei Jahren in die Swiss League (damals noch NLB) abgestiegenen Rapperswil-Jona Lakers ist es eine Saison wie aus dem Bilderbuch: Nach dem Cupsieg und dem Meistertitel in der Swiss League schafft das Team von Jeff Tomlinson auch die angestrebte Rückkehr in die höchste Schweizer Spielklasse.

Mit Kloten steigt der dienstälteste Verein in der National League ab. Die Zürcher Unterländer gehörten seit dem Aufstieg 1962 ununterbrochen der höchsten Schweizer Spielklasse an. Besonders bitte: Kloten verspielte in der Serie eine 3:2-Führung.

Telegramm:

Kloten - Rapperswil-Jona Lakers 1:2 (0:1, 0:0, 1:0, 0:1) n.V.

7624 Zuschauer (ausverkauft). - SR Stricker/Wehrli, Fluri/Obwegeser. - Tore: 12. Frei 0:1. 50. Sallinen 1:1. 78. (77:10) Mosimann (Hügli) 1:2. - Strafen: 1mal 2 Minuten gegen Kloten, 3mal 2 Minuten gegen Rapperswil-Jona Lakers. - PostFinance-Topskorer: Hollenstein; Knelsen.

Kloten: Boltshauser; Kellenberger, Back; Egli, Bäckman; Stoop, Ramholt; Harlacher; Bieber, Sallinen, Hollenstein; Praplan, Schlagenhauf, Abbott; Wetli, Trachsler, Bozon; Bader, Obrist, Leone; Staiger.

Rapperswil-Jona Lakers: Nyffeler; Gähler, Geyer; Sataric, Maier; Iglesias, Schmuckli; Gurtner; Murin, Knelsen, Frei; Profico, Ness, Casutt; Mosimann, Mason, Hügli; Primeau, Lindemann, Rizzello; Brem.

Bemerkungen: Kloten ohne Grassi, Lemm, Marchon, Santala, Weber (alle verletzt) und Poulin (überzähliger Ausländer), Rapperswil-Jona Lakers ohne Aulin und Berger (beide verletzt). - Pfostenschüsse: Wetli (16.), Egli (68.).