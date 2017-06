Koller wird Rekordhalter als Österreichs Teamchef

Noch kein ausländischer Trainer hat Österreich in mehr Partien betreut. Mit seinem Jubiläum übertrifft Koller die Marke von 49 Länderspielen von Leopold Stastny. Der Slowake hatte die ÖFB-Auswahl von Juli 1968 bis September 1975 mehr als sieben Jahre lang trainiert. Durchgängig war in der Nachkriegszeit kein anderer Teamchef länger im Amt.

Koller amtiert seit November 2011. Sein Vertrag läuft bis Ende der WM-Qualifikation im Herbst. Nach dem Match gegen Irland wird Koller nur noch eine Partie fehlen, um die Marke des in dieser Wertung drittplatzierten Herbert Prohaska zu egalisieren. "Schneckerl" Prohaska hatte Österreich als letzter Nationalcoach an eine WM-Endrunde (1998 in Frankreich) geführt.

Josef Hickersberger ist mit 56 Spielen in zwei Amtszeiten als Chefcoach nach 1945 die Nummer 1. Damit Marcel Koller die Marke des Niederösterreichers erreicht, müsste entweder der Vertrag verlängert werden oder müsste Österreich Gruppenzweiter werden und danach die Barrage bestreiten.

Kollers Bilanz im Nachbarland liest sich trotz des mässigen Abschneidens im Jahr 2016 noch immer positiv. Unter dem 56-Jährigen gab es bisher 23 Siege, 11 Remis und 15 Niederlagen. Das Torverhältnis lautet 75:53.

Unerreichbar scheint auch für Koller die Allzeit-Bestmarke von Hugo Meisl. Der legendäre Trainer des sogenannten Wunderteams - "Bundeskapitän" hiess der Teamchef damals - betreute die ÖFB-Auswahl von Juni 1913 bis April 1914 sowie von September 1919 bis zu seinem Tod im Februar 1937 nicht weniger als 128 Mal.