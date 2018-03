La Chaux-de-Fonds siegt dank Schlussspurt

Ajoie führte in der Serie 2:0 und in Spiel 3 auswärts bis zur 45. Minute 3:1, ehe sich La Chaux-de-Fonds nach Verlängerung noch mit 4:3 durchsetzte. In den ersten 160 Minuten der Viertelfinalserie (3:12 Tore) war dem HCC noch rein gar nichts gelungen. Schon vier Minuten vor Beginn des Schlussabschnitts standen die Neuenburger wieder auf dem Eis. Sie demonstrierten den Willen, nochmals alles zu versuchen. Das Vorhaben gelang, weil Ajoie viel zu passiv agierte. Gaëtan Augsburger (45.) und der Kanadier Dominic Forget (54.) gelangen die Goals zum 3:3-Ausgleich.

In der Overtime entschied Allan McPherson nach sechs Minuten die Partie. La Chaux-de-Fonds profitierte von einer strengen Strafe gegen Ajoies Léonardo Fuhrer. Kurz vor dem entscheidenden Goal traf Ajoies Kanadier Philip Devos in Unterzahl nur die Latte.

In den anderen Serien führen die Favoriten. Langenthal (5:2 gegen Visp) und Olten (4:1 gegen Thurgau) rissen mit Heimsiegen erstmals die Führung in ihren Serien an sich. Zu Oltens Heimspiel gegen Thurgau kamen über 5000 Zuschauer in die Kleinholz-Halle.