La Chaux-de-Fonds wieder ausgeschieden - Oltens Wende

Für La Chaux-de-Fonds endeten die Playoffs schon wieder im Frust. In den letzten vier Jahren beendete das Team aus dem Neuenburger Jura die Qualifikation stets auf einem der ersten vier Plätze, aber nur einmal (2017) nützte La Chaux-de-Fonds die verheissungsvolle Ausgangslage zum Gewinn einer Playoff-Serie. Wie vor zwei Jahren blieb der HCC im Jura-Derby an Ajoie hängen.

Der HC Ajoie, NLB-Meister von 2016, erwies sich in der Serie als das klar stärkere Team. La Chaux-de-Fonds gewann bloss Spiel 3, und auch dieser 4:3-Erfolg nach Verlängerung und nach einem 1:3-Rückstand bis zur 45. Minute kam eher auf glückhafte Art und Weise zu Stande. Im fünften Spiel brachte Stürmer Philipp Wüst mit einer brillanten Einzelleistung und dem Goal zum 2:1 nach 36 Minuten Ajoie auf die Siegesstrasse. 36 Sekunden vor Schluss besiegelte das 3:1 ins leere Tor das Ausscheiden von La Chaux-de-Fonds.

Einmal mehr muss der HCC im Frühling über die Bücher. Das Team bleibt zusammen. Ob Trainer Serge Pelletier, der im November Alex Reinhard ersetzte, aber bleiben darf, steht noch nicht fest. 2019 feiert der HC La Chaux-de-Fonds das 80-jährige Bestehen. In der Jubiläumssaison will der HCC um den Meistertitel in der Swiss League mitspielen.

Spektakulär verlief die Partie Olten - Thurgau. Am Sonntag hatte sich Thurgau nach einem 2:5-Rückstand bis zur 56. Minute noch mit 6:5 nach Verlängerung durchgesetzt. Drei Tage später führte Thurgau auswärts in der 51. Minute 3:0. Aber auch Olten gelang die Wende. MacGregor Sharp (51.), Silvan Wyss (56.) und Stanislav Horansky (58.) realisierten im Finish die Wende. Die Overtime dauerte nur 14 Sekunden: Lukas Haas lief hinters Tor, bediente Jewgeni Schirjajew, dem sogleich das 4:3 gelang.

Auch Titelhalter SC Langenthal ging mit einem 2:1-Sieg (nach 0:1-Rückstand) in der Best-of-7-Serie gegen Visp wieder mit 3:2 Siegen in Führung.

Die Resultate im Überblick:

Swiss League. Playoffs (best of 7). Viertelfinals:

Langenthal (2.) - Visp (7.) 2:1 (0:1, 1:0, 1:0); Stand 3:2.

Olten (3.) - Thurgau (6.) 4:3 (0:2, 0:1, 3:0, 1:0) n.V.; Stand 3:2.

La Chaux-de-Fonds (4.) - Ajoie (5.) 1:3 (0:1, 1:1, 0:1); Schlussstand 1:4.

Rapperswil-Jona Lakers (1.) bereits für die Halbfinals qualifiziert.

Nächste Spiele am Freitag, 9. März.