Laaksonen in Shenzhen im Viertelfinal

Zug rückt in Lugano auf den 2. Platz vor

Der EV Zug feiert den fünften Sieg in Serie und rückt in der Tabelle vom 4. auf den 2. Platz vor. Der diesjährige Playoff-Finalist siegt in Lugano nach einem 0:2-Rückstand mit 3:2 und nimmt Revanche.